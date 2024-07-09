В подмосковном ЖК «Каштановая Роща» построят 22 разновысотных жилых дома

Жилой комплекс комфорт-класса ЖК «Каштановая Роща» строят в Одинцовском городском округе. В рамках комплексного развития территории девелопер проекта возведет 22 разновысотных МКД и всю необходимую социальную инфраструктуру: школу для 1 100 учеников и два детских сада на 185 и 350 воспитанников, а также поликлинику, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Сейчас в стройке пять корпусов, заканчивается возведение корпуса 1.3, общая площадь которого более 10 тыс. кв. метров. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2024 года. По итогам июня — на 97% завершено устройство фасада, на финальном этапе находится монтаж лифтового оборудования. Ведется устройство систем водоснабжения, отопления, вентиляции и канализации, электромонтажные работы. Отделка МОП завершена на 75%, а квартир — на 45%. Всего в 17-этажном корпусе будет 176 квартир, 39 кладовых помещений на -1 этаже, а также коммерческая инфраструктура. Во дворе разместят детские и спортивные площадки, прилегающую территорию озеленят.

В ЖК «Каштановая Роща» для автомобилистов построят многоуровневые наземные паркинги, которые расположатся вдоль Минского шоссе и создадут дополнительный шумовой барьер. Дорога будет отделять жилой комплекс от постороннего транзитного трафика, создавая приватную территорию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.