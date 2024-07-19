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В подмосковном ЖК «Южная Битца» откроют новую школу на 1,5 тыс мест к 1 сентября

В ЖК «Южная Битца» в Ленинском городском округе продолжается строительство школы на 1 550 мест. Готовность объекта составляет более 85%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Образование».

«На площадке задействованы 330 рабочих и 10 единиц техники, которые ведут отделочные работы и монтаж инженерных сетей. Сейчас завершают фасадные работы. Активно проводится благоустройство прилегающей территории, а также сборка и расстановка мебели», — отметили в ведомстве.

Здание площадью 23,5 тыс. кв. метров состоит из блоков начальной школы для 600 учеников, основной и старшей школы на 950 мест. Здесь будут учиться школьники 1–11 классов. Возможности нового здания позволяют обучаться здесь 1,5 тыс. детей.

В новом здании школы будет работать ИТ-полигон, медиатека, оборудованная современной системой хранения и выдачи книг. На прилегающей территории обустроены спортивные площадки: футбольная, волейбольная, баскетбольная.

Пространства новой школы будут рассчитаны не только для комфортной учебы, но и для дополнительных занятий, профориентации, отдыха и спорта, общения.

Образовательное учреждение планируют открыть с началом учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.