В подмосковном ЖК «Южная Битца» начался монтаж панелей в корпусе № 10

«Южная Битца» — масштабный жилой комплекс комфорт-класса, который строят в Ленинском городском округе. В рамках комплексного развития территории девелопер возведет вместе с жилыми домами всю необходимую социальную инфраструктуру: две школы, четыре детских сада и поликлинику, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На данный момент на объекте стартовал монтаж железобетонных конструкций в корпусе № 10. Строители установили первые панели на втором этаже МКД. Площадь жилого дома — 64,7 тыс. кв. метров, запроектировано 794 квартиры. Корпус находится в пешей доступности от остановочного пункта МЦД «Южная Битца», детского сада и спортивных площадок. Во входных группах предусмотрены колясочные, помывочные для животных, коммерческие помещения на первых этажах. Подземный уровень занимает паркинг и кладовые. Строительство объекта планируется завершить во втором квартале 2026 года.

Строительство ЖК «Южная Битца» началось в 2019 году. В состав входят 12 жилых корпусов разной этажности. Восемь домов, два детских сада на данный момент полностью построены. Три корпуса находятся в активной стадии строительства. Возведение последних домов жилого комплекса планируют завершить в 2026 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.