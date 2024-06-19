В подмосковном ЖК «Императорские Мытищи» открылась парковка на 505 мест

В ЖК «Императорские Мытищи» Подмосковья открылась плоскостная парковка на 505 машино-мест. Общая площадь территории — 1,2 гектара. Жители комплекса могут арендовать места на короткий и длительный срок, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

На парковке оборудован пост охраны. В ведении специализированной управляющей организации — поддержание порядка, уборка снега, обеспечение безопасности автомобилей. В рамках парковочного пространства застройщик обустроил проезды и тротуары общей площадью 1 445 кв. метров.

Также на территории комплекса проектом предусмотрен крытый многоуровневый паркинг на 1 825 машино-мест. Сейчас ведется его проектирование.

ЖК «Императорские Мытищи» — современный жилой комплекс комфорт-класса, который возводится в 7 км от МКАД. Уже введены в эксплуатацию 16 домов на 7 766 квартир. Открыты школа для 1 100 детей и детский сад на 320 мест. Общая площадь строительства — более 500 тыс. кв. метров. В нескольких минутах от комплекса расположены благоустроенные Пироговское водохранилище и лесопарк.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.