В подмосковном ЖК «Ильинские Луга» возводят котельную

Главгосстройнадзор Московской области проверил строительство котельной в жилом квартале «Ильинские Луга», расположенном на территории городского округа Красногорск в 10 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На данный момент стройготовность объекта составляет 7%, ведутся работы по устройству фундамента. Завершение строительства запланировано на первый квартал 2027 года.

Согласно проекту, здание котельной будет двухэтажным. На первом установят котлы, насосную группу и систему трубопроводов, электрощитовые. Второй этаж предусмотрен под узлы учета газа и дополнительно оборудование. Проектная мощность котельной — 93 МВт. Этого будет достаточно для обеспечения теплом и горячей водой порядка 40 тысяч жителей.

«Ильинские луга» — масштабный проект, в который входит 40 девятиэтажных корпусов, 9 детских садов, 4 школы и поликлиника. На сегодняшний день сданы 27 корпусов, одна школа и три детских сада. Также для жителей всех возрастов работает современное игровое пространство с космической тематикой, холмами, зонами для игр и отдыха.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.