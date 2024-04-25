В подмосковном ЖК «Горки Парк» детсад на 350 мест поставлен на кадастр

В ЖК «Горки Парк» Ленинского городского округа детский сад на 350 мест поставили на кадастровый учет. Дошкольное учреждение возведено в рамках комплексного развития территории, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Объект расположен по адресу: Московская область, Ленинский округ, д. Коробово, ул. Взлетная, д. 1.

Трехэтажное здание площадью 4,7 тысячи кв. метров состоит из 15 групповых зон. Каждая из них будет включать в себя спальню, буфетную, раздевалку, туалетные комнаты и помещения для проведения игр, занятий и приема пищи. Также оборудованы музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, кабинеты логопеда и психолога.

Территорию по периметру детского сада благоустроили — установили индивидуальные прогулочные площадки с теневыми навесами для каждой группы детей, игровое оборудование и малые архитектурные формы. Для занятий физкультурой на свежем воздухе оборудовали спортивные площадки с безопасным прорезиненным покрытием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.