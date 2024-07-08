В подмосковном ЖК «Героев» построят объекты социальной инфраструктуры

Социальной инфраструктуре уделяется особое внимание в Подмосковье при рассмотрении проектов планировки территорий — в проект включаются все необходимые соцобъекты. В ЖК «Героев» возводят объекты социальной инфраструктуры и четыре жилых корпуса, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Сейчас в здании школы ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем, кровли, черновой отделки, вентилируемого фасада, монтаж лифтового оборудования, проводится благоустройство территории.

Четырехэтажное здание площадью более 20 тысяч кв. метров будет рассчитано на единовременное пребывание 55 классов: 20 — начальной школы, 25 — основной и 10 старшей. Также на территории школы предусмотрены спортивные залы, библиотека, медиатека, благоустроенная дворовая территория для занятий на открытом воздухе и др.

В детском саду на 220 мест продолжаются работы по устройству кирпичной кладки и внутренних и наружных стен. Общая площадь дошкольного учреждения составит более 3 тыс. кв. метров и включит в себя 1 подземный и 3 наземных этажа. На прилегающей территории планируется обустройство детских и спортивных площадок.

В 405 корпусе ведется устройство внутренних инженерных систем, чистовой отделки квартир. Благоустраивается придомовая территория.

В 406 корпусе продолжается монтаж оконных блоков, лифтового оборудования, устройство кровли, внутренних инженерных систем, светопрозрачных конструкций, черновой отделки МОП и квартир.

В 407 и 408 корпусах идет устройство несущий конструкций. Также в 407 корпусе продолжается устройство кирпичной кладки внутренних и наружных стен, монтаж оконных блоков.

ЖК «Героев» расположен в городском округе Балашиха рядом с Ольгинским лесопарком. В настоящее время на территории комплекса действует детский сад на 250 мест и строится еще один для 220 детей, а также школа на 1 320 учеников. Железнодорожная станция находится в шаговой доступности, а с сентября введены новые станции МЦД-4 (Апрелевка — Железнодорожный), позволяющие добраться до центра Москвы за 25 минут.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.