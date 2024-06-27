В подмосковном ЖК «Героев» построят новый корпус на 320 семей

В Балашихе строят новый корпус 412 в ЖК «Героев» на 320 семей. Здесь уже открыт детский сад на 250 мест, возводят еще одно дошкольное учреждение для 220 малышей и школу для 1 320 учеников, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Общая жилая площадь здания составит порядка 13,3 тыс. кв метров. Корпус 412 представляет собой 17-этажное здание на 320 квартир. Будущим новоселам предложен широкий выбор планировочных решений — от студий до четырехкомнатных квартир евро-формата. Все лоты отвечают самым высоким требованиям по эргономике и комфорту. Квартиры будут сдаваться с отделкой. Проектом предусмотрено наличие коммерческих объектов на первых этажах корпуса и благоустроенной территории с детскими и спортивными площадками вокруг.

ЖК «Героев» — это современный жилой комплекс, расположенный в удобном и благоустроенном районе, рядом с Ольгинским лесопарком. В 2024 году комплекс завоевал золото в номинации «Лучший ЖК Московской области» в конкурсе «ТП ЖК-2024».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.