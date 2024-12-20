В подмосковном ЖК «Бригантина» сдана в эксплуатацию детская поликлиника

В ЖК «Бригантина» сдана в эксплуатацию детская поликлиника. Девелопер построил медицинское учреждение в рамках КРТ в городском округе Долгопрудный. Поликлиника, рассчитанная на 95 посещений в смену, разместилась по адресу: ул. Парковая, д. 46, корп. 1, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Общая площадь поликлиники составляет 516 кв. метров. Застройщик установил мебель и полностью оснастил медицинское учреждение всем необходимым оборудованием. Объект будет передан в муниципальную собственность (подразделение ГБУЗ МО ДЦГБ на ул. Академика Лаврентьева, д. 6).

Проект поликлиники предусматривает три основные функциональные группы помещений — лечебно-профилактические подразделения, служебно-бытовые помещения медицинского персонала и места общего пользования. Для лечения юных пациентов будут работать кабинеты неотложной помощи, педиатра, ортопеда, оториноларинголога, офтальмолога, функциональной диагностики — ЭКГ, процедурные, прививочные помещения. Поликлиника сможет принимать детей — от грудного возраста до 18 лет. Администрация учреждения ведет подготовительную работу для приема первых посетителей.

В ЖК «Бригантина» уже построено 10 жилых корпусов на 5462 квартиры. Открыты три детских сада для 435 малышей. На первых этажах заселенных домов работают магазины, кафе, пекарни, аптеки и салоны красоты. Введен в эксплуатацию многоуровневый наземный паркинг на 813 машино-мест. Также планируется возвести еще два детских сада на 270 мест и взрослую поликлинику на 95 посещений в смену. Началось строительство нового учебного корпуса на территории школы № 7, прилегающей к жилому комплексу. Застройщик также возводит новое акушерское отделение для Долгопрудненской городской больницы.

В Московской области девелоперы вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.