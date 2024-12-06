В подмосковном ЖК «Бригантина» планируют построить корпус школы для 1,5 тыс учеников

ЖК «Бригантина» возводят в городском округе Долгопрудный. Здесь уже построены 10 жилых корпусов на 5 462 квартиры. Открыты три детских сада для 435 малышей. Также планируется построить новый корпус школы № 7 для 1 500 учеников, два детских сада на 270 мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На первых этажах заселенных домов открыты магазины, кафе, пекарни, аптеки и салоны красоты. Сдан в эксплуатацию многоуровневый наземный паркинг на 813 машино-мест. Детская поликлиника на 95 посещений, построенная в корпусе 7, откроется уже в этом году.

Кроме того, в ЖК обитают две очаровательные кошки — серая Мия и ее рыжая мама Симона. Семья прекрасно устроилась в новом доме, наполняя его уютом и мурчанием.

Симона, старожил «Бригантины», переехала сюда еще котенком. Ее главное качество — самостоятельность. Она недотрога и все держит под строгим контролем.

А вот Мия, ее дочка, — полная противоположность. Очень ласковая, дружелюбная, веселая, она всегда любит быть в центре внимания. Эти пушистые жительницы, кажется, знают секрет гармонии: немного покоя, немного веселья — и всегда много любви.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.