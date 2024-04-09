В подмосковном ЖК «Большевик» новый дом поставлен на кадастр

В Подмосковье на кадастровый учет поставлен жилой дом на 143 квартиры в ЖК «Большевик» городского округа Серпухов. Теперь покупатели квартир, подписав акт приема-передачи, сразу смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Объект расположен по адресу: Московская область, г. о. Серпухов, п. Большевик, улица Молодежная, д. 21. Ему присвоен кадастровый номер: 50:32:0000000:41209.

Комплекс расположен в пешей доступности от лесопарка «Городской бор». На прилегающей территории организованы зоны отдыха с детскими площадки и парковочное пространство. Также в районе развитая социальная инфраструктура: работают три школы и четыре детских сада.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.