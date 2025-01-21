В подмосковном ЖК «Богдановский Лес» построят четыре дома с витражами

В ЖК «Богдановский Лес» построят четыре дома с витражами. Здания будут образовывать приватный двор с двумя многосекционными домами и двумя отдельно стоящими башнями. Общая площадь жилья составит около 42 тыс. кв. метров, а с учетом коммерческих помещений на первых этажах — более 46 тыс. кв. метров. Разрешение на строительство выдано министерством жилищной политики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В новых домах запланировано строительство 1 012 квартир максимальной площадью 80 кв. метров. Большинство из них — это двухкомнатные лоты евроформата, однако линейка квартир также включает в себя компактные студии, и просторные трехкомнатные или четырехкомнатные варианты.

Все входные группы в новых домах сделают сквозными. Рядом с каждым входом оборудуют специальные места для хранения. Важными элементами оформления станут стеклянные тамбуры и витражные окна: они будут пропускать много солнечного света и позволят сделать подъезды просматриваемыми. Для дополнительного комфорта жителей в каждом лобби установят стеллаж для буккроссинга и обустроят зону отдыха с мягкой мебелью.

На территории комплекса построят приватный двор с несколькими функциональными зонами: детской, спортивной и рекреационной. В детской зоне установят игровые площадки, в спортивной поставят различные тренажеры, а в рекреационной оборудуют уютное пространство для отдыха в окружении зелени. Все зоны будут соединяться между собой бульваром и сетью прогулочных дорожек.

ЖК «Богдановский Лес» возводится в Ленинском городском округе Подмосковья. Помимо жилых корпусов в рамках проекта планируется построить разнообразную социальную инфраструктуру: четыре детских сада для 1 400 малышей, три школы в общей сложности на 3 000 мест, детско-взрослую поликлинику и физкультурно-оздоровительный комплекс.

В Подмосковье застройщики возводят комфортные жилые кварталы в рамках КРТ вместе со всей необходимой инфраструктурой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.