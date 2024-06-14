В подмосковном ЖК «Белые росы» началось вручение ключей от квартир

В ЖК «Белые росы» городского округа Котельники идет вручение ключей в корпусах № 1 и 2. Новоселье отметят 790 семей, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Подписание документов и приемка жилья идет в тесном взаимодействии с фондом защиты прав дольщиков и министерством жилищной политики Московской области. На данный момент ключи от долгожданных квартир получили 784 дольщика.

Первоначально дольщики должны были получить квартиры в 2015 году. Застройщик ООО «Стройкомфорт» не выполнил обязательства. В апреле 2021 года дома для завершения строительства передали фонду защиты прав дольщиков Московской области. ЖК «Белые росы» достроен, введен в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учет.

Теперь дольщики, подписав акт приема-передачи сразу смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.