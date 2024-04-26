В подмосковном ЖК «1-й Южный» построят пешеходный бульвар

Бульвар общей протяженностью 380 метров станет главной точкой активной общественной жизни будущих жителей ЖК и соседних районов. Он соединит все очереди жилого комплекса, кроме того, рядом с бульваром расположится школа. В его состав войдут прогулочные маршруты с активностями с учетом различных возрастных групп, событийная площадь, игровые зоны для детей и подростков, спортивные площадки, зоны отдыха и кафе.

Концепция бульвара-дендрария отсылает к парковой культуре юга России. Его ширина составит до 60 метров. При устройстве бульвара будут использованы шезлонги и перголы увитые зеленью. На бульваре и территории ЖК планируется высадить декоративные формы фруктовых деревьев, но здесь также появятся яблони, груши, вишни, сливы и абрикосы. Это позволит создать объемное озеленение, которое выглядит разнообразно в любой сезон.

ЖК «1-й Южный» в Ленинском округе располагается в 1 км от МКАД по трассе М-4 — Дон. Проект включает в себя 14 домов переменной этажности (24-25 этажей) на 11 936 квартир, две общеобразовательные школы на 1 250 и 1 725 человек, три детских сада — на 600, 500 и 330 мест, а также поликлинику. Проект реализуется в три очереди. Строительство всего проекта окончится в 2031 году.

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