В подмосковном Росреестре напомнили о соблюдении правил противопожарного режима

Управление Росреестра по Московской области совместно с территориальными подразделениями ряда министерств и ведомств выполняет мероприятия по недопущению на территории региона пожаров, возникающих при сплошном выжигании растительности. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

При проведении выездных контрольных (надзорных) мероприятий в рамках осуществления федерального государственного земельного контроля (надзора) перед Росреестром стоят задачи по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами, в том числе посредством профилактической и разъяснительной работы.

На территории Российской Федерации действует запрет на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, а также в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

В соответствии с действующим законодательством виновные в нарушении требований пожарной безопасности привлекаются к административной ответственности (административный штраф может быть назначен до 500 000 рублей для гражданских лиц), а в случае наступления тяжких последствий — к уголовной (лишение свободы сроком до 1 года для граждан и до 4 лет должностных и юридических лиц).

Правообладателям земельных участков необходимо соблюдать правила противопожарного режима, согласно которым на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков, а использование открытого огня и разведение костров может проводиться при условии соблюдения требований пожарной безопасности.

«Региональное ведомство просит жителей Московской области проявить максимальную ответственность и не допускать возгорания сухой растительности. Будьте осторожны с огнем! В случае возникновения пожаров звонить по телефону «112», — отметила заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Ирина Наумова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.