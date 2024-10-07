В подмосковном Пушкине может появиться 1 млн «квадратов» складов

В поселке Лесной в подмосковном Пушкине на территории «Радиоцентра № 1» может появиться 1 млн кв. м складов, об этом со ссылкой на протокол аукциона сообщают «Ведомости» .

Госкомпания «Дом.РФ» организовала торги, на которых выставила на продажу участок на 34,9 га. Покупателем земли стало ООО «Проект-девелопмент», которое связано с девелопером UIN Group. Новый владелец участка заплатил за него на 12 млн рублей больше первоначальной стоимости, которая оценивалась в 1,12 млрд рублей.

Другие участники аукциона в документах не числятся, а представитель UIN Group пока отказался как-либо комментировать свою связь с «Проект-девелопмент».

Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», 70% долей в «Проект-девелопменте» принадлежат экс-владельцу компании «ПНК-Толмачево», а 30% — закрытому паевому фонду «ПНК девелопмент».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что торговля является двигателем экономики региона, поэтому на ее развитие надо обращать особое внимание. В том числе важен вопрос привлечения мигрантов в торговлю.

«Четверть валового регионального продукта нашего региона — это торговля всегда была. Это движок. К этому движку надо относиться серьезно. Развиваются и торговые сети, и Ozon с Wildberries <…>. И (надо учитывать — ред.), насколько их экспансия здесь просчитана, чтобы не было каких-либо у нас, так скажем, последствий», — сказал Воробьев.