Россияне пожаловались на сбои в работе колонки «Алиса»

Пользователи умной колонки «Алиса» столкнулись с задержками ответов, ошибками и включением музыки без запроса. Команда сервиса сообщила о восстановлении работы, передает «ФедералПресс» .

Команда «Алисы» пояснила, что во время восстановления часть функций в чате с Алисой AI временно недоступна, а ответы нейросети могут приходить дольше обычного. На Станциях возможны паузы перед ответом и перебои в работе отдельных функций.

«Алиса стала странно работать. Не отвечает на запросы, долго грузится, а также сообщает об ошибке. Один раз включила музыку, хотя ее об этом не просили», — рассказала пользователь Екатерина. Она добавила, что сейчас колонку лучше отключать от розетки на ночь.

В ответ на вопрос корреспондента «ФедералПресс» голосовой помощник предположил, что могли возникнуть проблемы с серверами «Яндекса», и посоветовал подождать.

По данным издания, в ночь на 11 октября атака на дата-центр «Яндекса» во Владимирской области привела к масштабным сбоям в работе ключевых российских цифровых сервисов. Сейчас они постепенно возобновляют работу. Издание также сообщило о поражении дата-центров в Рязанской и Калужской областях.

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