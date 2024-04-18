В подмосковном поселке Шатурторф ремонтируют единственную школу

Единственную школу в подмосковном поселке Шатурторф ремонтируют по народной программе «Единой России». Работы планируется завершить до начала нового учебного года, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Ход ремонтных работ в рамках проекта «Единой России» «Партийный десант» проконтролировал депутат Госдумы Геннадий Панин. Вместе с коллегой из подмосковного парламента Эдуардом Живцовым он осмотрел объект, а также провел совещание с подрядчиком.

«Сегодня работаю в городском округе Шатура. Утро начали в коридорах единственной школы в поселке Шатурторф, здесь идет капитальный ремонт. Сейчас меняют инженерные коммуникации, перекрытия, кровлю, усиливают конструктив. Объективно, темпы взяты неплохие — демонтаж завершен, идут отделочные работы. Стройматериалы на объекте», — рассказал Геннадий Панин.

Он добавил, что в рамках капремонта на пришкольной территории также обустроят спортивную площадку и велопарковку.

Здание школы было построено в 1962 году. В ней обучается более 200 детей. На капитальный ремонт выделено порядка 250 млн рублей. На сегодняшний готовность объекта составляет около 25 процентов. Полностью работы планируется завершить в августе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.