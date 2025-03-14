В подмосковном поселке Голубое ликвидируют незаконные торговые объекты

Основная цель обхода территории пгт Голубое — выявление проблемных участков и устранение нарушений, касающихся содержания общественных пространств и объектов торговли. В мероприятии приняли участие первый заместитель главы г. о. Солнечногорск Кирилл Типографщик, сотрудники территориального отдела Андреевка, МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» и управления потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства, сообщает пресс-служба администрации округа.

В процессе обхода отметили МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» за качественное выполнение обязанностей — пешеходные зоны чистые, детские игровые площадки ухоженные. Также сформировали план работ на ближайшее время: демонтаж незаконно установленных средств размещения информации, очистка берега русла реки, демонтаж нестационарных торговых объектов, установленных с нарушениями, и проверка торговых объектов на предмет соблюдения правил торговли.

«Во время обхода особое внимание уделили точкам торговли. Некоторые недобросовестные собственники оставляют строительные и бытовые отходы около магазинов, размещают несогласованную информацию и элементы рекламы, а также не поддерживают здания в надлежащем состоянии. Все эти факты являются недопустимыми, и мы будем работать над устранением нарушений в частном порядке», — отметил первый заместитель главы г. о. Солнечногорск Кирилл Типографщик.

В завершение мероприятия приняли решение отправить в территориальный отдел Андреевка сотрудника управления потребительского рынка для ежедневного мониторинга профильных объектов в весенне-летний период. Также провести субботник в пгт Голубое в рамках «Месяца чистоты и благоустройства в Подмосковье». Контрольный обход состоится на следующей неделе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.