В подмосковном Ногинске снесли аварийный жилой дом

В рамках работ по ликвидации аварийных, недостроенных и самовольных объектов на территории Московской области, в городе Ногинск, на улице 3-го Интернационала, завершились работы по сносу аварийного жилого дома № 230. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Одноэтажный деревянный жилой дом был построен в 1965 году. Его общая площадь составляла порядка 390 квадратных метров. Ввиду значительного физического износа строительных конструкций жилое строение перестало соответствовать требованиям безопасности проживания. В результате дом был признан аварийным и подлежащим сносу.

Затем в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы» были проведены необходимые мероприятия по расселению жильцов 7 квартир.

Работы по демонтажу аварийного строения были выполнены в полном объеме в первом квартале текущего года.

Всего на территории Богородского городского округа выявлено 283 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день уже снесено, достроено и приведено в соответствие 175 объектов, что составляет 62% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается и в настоящее время.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.