В подмосковном квартале «Спутник» завершается строительство детсада на 155 мест

Строительство детского сада для 155 воспитанников в квартале «Спутник» находится на завершающем этапе. На сегодняшний день объект социальной инфраструктуры готов на 90%. Его ввод в эксплуатацию запланирован на II квартал 2024 года, после чего объект передадут в собственность администрации города Красногорск, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Детский сад пристроен к 28-этажному корпусу с апартаментами. Строительство ведется по установленному графику. На площадке объекта задействовано 47 человек. В настоящий момент завершен монтаж вентилируемого фасада, на 91% выполнен монтаж внутренних инженерных систем. Завершается устройство кровли — работы выполнены на 93%. Продолжаются отделочные работы внутри здания — строители завершили штукатурку стен и занимаются шпаклевкой. Вместе с тем, почти готово благоустройство территории.

В новом детском саду запроектировано семь групповых блоков. В каждом предусмотрена спальная, раздевальная, буфетная, игровая и туалетные комнаты. Горячее питание для воспитанников организуют на первом этаже. Здесь же появится медицинский блок с процедурной, залы для занятий физкультурой и музыкой, пост охраны. В вестибюле будут проходить выставки детского творчества. На втором этаже наряду с групповыми помещениями предусмотрены кружковая для развивающих занятий и кабинет логопеда. К открытию учреждения все помещения будут полностью оснащены необходимым оборудованием и полностью меблированы. На территории рядом с детским садом здесь разместятся 4 игровые площадки и зона для занятий спортом.

Современный квартал «Спутник» расположен в городском округе Красногорск Московской области. Проект имеет хорошую транспортную доступность — рядом имеется удобный выезд на МКАД, до ближайших станций метро «Строгино» и «Мякинино» 10 минут езды на автомобиле. На территории квартала предусмотрены собственная школа и два детских сада, а также кафе, магазины и салоны красоты на первых этажах домов. Прогуляться и подышать свежим воздухом жители могут в парке «Липовая роща», заповеднике «Серебряный бор» или берегу благоустроенной Живописной бухты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.