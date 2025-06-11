В подмосковном Красногорске ведется строительство ЖК «Ильинойс»

сегодня в 13:51

ЖК «Ильинойс» строят в подмосковном Красногорске. На территории комплекса предусмотрена вся необходимая инфраструктура. По госпрограмме построен детский сад на 250 мест, возведут еще один детсад на 200 мест и проведут реконструкцию учебного блока на 975 учащихся на территории гимназии № 7, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.

Сейчас на объекте застройщик возводит жилой дом № 2, состоящий из двух корпусов.

В корпусе 2 полностью завершилась заливка монолита, ведутся работы на кровле, продолжается устройство фасадов. Проводится монтаж окон, кладка внутренних перегородок и наружных стен. Строители выполняют устройство внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, электро- и водоснабжения, а также водоотведения.

В корпусе 1, состоящем из пяти секций, завершается устройство монолитных конструкций здания. В секциях 1 и 2 монолитные работы ведутся на 21 этаже, а в секциях 3, 4 и 5 монолитные работы завершены, выполняется устройство парапета и кровли. Ведутся кладка наружных и внутренних стен, остекление и отделка фасада. Идет монтаж внутренних инженерных систем — электро — и водоснабжения, водоотведения, сетей связи.

В ЖК «Ильинойс» предусмотрена безбарьерная среда, закрытые дворы по концепции «без машин», с детскими и спортивными площадками. Подземный уровень домов занимает паркинг. Жилой дом № 1, рассчитанный на 2 695 квартир, введен в эксплуатацию и заселен.

В Подмосковье застройщики строят комфортные жилые кварталы в рамках КРТ вместе со всей необходимой инфраструктурой.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.