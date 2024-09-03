В подмосковном коттеджном поселке «Кембридж» возведут 10 таунхаусов

Коттеджный поселок «Кембридж» строят в подмосковной Истре. На территории комплекса возведут 10 новых малоэтажных домов. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство объектов девелоперу, сообщает пресс-служба ведомства.

Новые сблокированные коттеджи будут расположены в деревне Красный поселок — в сельском поселении Обушковское. Площадь малоэтажных домов — до 90 кв. метров. На территории «Кембриджа» запланировано 7 очередей строительства. В коттеджном поселке работают: детский сад с развивающими группами по системе Монтессори, детские творческие мастерские с занятиями по вокалу, рисованию, акробатике и театральному искусству. На территории расположена воркаут площадка для физической подготовки подростков и любителей спорта.

Подмосковный ЖК «Кембридж» в Истре — возможность жить в пригороде и иметь доступ к объектам необходимой социальной инфраструктуры. Здание въездной группы выполнено в виде замка — там расположены универмаг, салон красоты, аптека, служба бытовых услуг, семейное кафе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что на территории Московской области ежегодно возводится порядка 130 тыс. новых квартир.

«580 домов мы строим в Подмосковье ежегодно, это 130 тыс. квартир», — сказал Воробьев.