В подмосковном коттеджном поселке «Кембридж» готовы еще 10 домов

В коттеджном поселке «Кембридж» городского округа Истра ввели в эксплуатацию еще 10 таунхаусов. Министерством жилищной политики Московской области выдано соответствующее разрешение девелоперу, сообщает пресс-служба ведомства.

Дома расположены в деревне Красный Поселок. Всего в проекте запланировано 7 очередей строительства с полноценной инфраструктурой. Для жителей уже работает детский сад с развивающими группами по системе Монтессори, открыты детские творческие мастерские с занятиями по вокалу, рисованию, акробатике и театральному искусству. В поселке есть большой выбор детских площадок для малышей разных возрастов и воркаут площадка. На территории ЖК завершилось строительство школы для 594 учеников.

Коттеджный поселок «Кембридж» — это единый архитектурный ансамбль в стиле классического английского городка. Комплекс предлагает возможность комфортного проживания в пригороде с доступом к необходимой социальной инфраструктуре. Въездная группа в поселок выполнена в виде замка и включает универмаг, салон красоты, аптеку, службу бытовых услуг и семейное кафе.

Застройщики Подмосковья возводят соцобъекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.