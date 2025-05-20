В подмосковном «Демиховском лицее» начались работы по чистовой отделки помещений

В Орехово-Зуевском городском округе в деревне Демихово на Заводской улице продолжается капитальный ремонт корпуса начальной школы «Демиховского лицея». Подрядчик приступил к чистовой отделке помещений, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.

«Строители укрепили фундамент здания, усилили перекрытия, закончили монтаж систем канализации и отопления. Сейчас рабочие ведут кровельные и фасадные работы, монтируют вентиляцию, укладывают плитку на пол и стены, ведут покраску стен», — уточняется в сообщении.

Школьное здание построили более 70 лет назад. Его площадь — 1 402 кв. м. После ремонта в классах установят новую мебель и оборудование, прилегающую территорию благоустроят. На объекте ведутся фасадные работы, монтаж инженерных систем и предчистовая отделка помещений. Работы в графике.

По проекту капремонта в здании планируется проведение кровельных и фасадных работ, устройство входных групп, замена систем отопления, вентиляции, канализации, внутренние работы. Кроме того, проведут благоустройство прилегающей территории, закупят новую мебель и оборудование.

Ремонт позволит создать комфортную и безопасную среду для маленьких воспитанников, что положительно скажется на их развитии и учебном процессе.

Обновленный школьный корпус откроет свои двери 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.