В Подмосковье жителям разъясняют порядок перевода одноэтажных МКД в блокированную застройку

В округах Подмосковья организованы встречи для собственников одноэтажных многоквартирных домов, желающих перевести свои объекты в статус блокированной жилой застройки. На мероприятиях представители администраций и областного БТИ подробно объясняют порядок процедуры и ее преимущества.

Встречи уже прошли в Одинцовском, Богородском, Щелковском округах, а также в Люберцах и Лотошино. Основная проблема жителей таких домов — невозможность оформить прилегающие земельные участки в собственность. Несмотря на использование территории для огородов, гаражей и хозяйственных построек, юридический статус МКД не позволяет закрепить землю за жильцами, из-за чего постройки часто признаются самовольными.

Перевод в статус блокированной застройки позволяет каждому собственнику получить отдельный вход, автономные коммуникации и оформить землю под своим домом. Также появляется возможность узаконить существующие постройки и получить разрешение на новое строительство. Это способствует увеличению стоимости недвижимости.

Для тех, кто завершит процедуру до 1 сентября 2026 года, предусмотрена льгота: госпошлина составит 3% от кадастровой стоимости объекта. Получить подробную информацию и начать процедуру можно на встречах с представителями муниципалитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил большой запрос в Московской области на стандартизацию проживания в частных домах. Люди в коттеджных поселках не должны зависеть от собственников трансформаторной подстанции или частного газопровода.

«Мы обращаем внимание на жалобы: получили их свыше 3 тыс. только в этом году и видим огромный запрос на стандартизацию всего того, что обеспечивает комфортное проживание. Это и дорога, и ливневка, и регулирование шлагбаумами, газ, электричество, благоустройство — все это тема, которая нуждается в регулировании, чтобы, так сказать, не попадать в коттеджное рабство», — сказал Воробьев.