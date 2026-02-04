В Подмосковье жителям разъясняют перевод одноэтажных МКД в блокированную застройку

В муниципалитетах Подмосковья проходят встречи с собственниками одноэтажных многоквартирных домов, на которых обсуждают перевод таких объектов в статус блокированной жилой застройки, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В муниципалитетах Московской области организованы встречи с владельцами квартир в одноэтажных многоквартирных домах. Представители местных администраций и эксперты областного БТИ разъясняют преимущества перевода таких домов в категорию блокированной жилой застройки.

С начала февраля встречи прошли в Воскресенске, Егорьевске, Красногорске, Ленинском, Лотошино, Руза, Орехово-Зуево, Рузском и Электростали. Жители таких домов часто используют прилегающие территории для садов, огородов и хозяйственных построек, однако из-за действующего статуса жилья не могут оформить землю в собственность. Это приводит к тому, что возведенные объекты считаются самовольными постройками.

Перевод дома в статус блокированной застройки позволяет устранить эти ограничения: сохраняется общая стена с соседями, каждый блок получает отдельный вход и автономные коммуникации, появляется право оформить земельный участок в собственность и легализовать существующие постройки. Также разрешается новое строительство на принадлежащей территории.

Для тех, кто завершит процедуру до 1 сентября 2026 года, госпошлина составит 3% от кадастровой стоимости объекта. Получить подробную информацию и начать оформление можно на встречах с представителями муниципалитета. Актуальный график встреч размещен по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал регулярно проводить разъяснительные встречи с жителями Подмосковья. Он отметил, что нужно находить общий язык.

«Я очень надеюсь, что все совещания, встречи по ключевым вопросам вы проводите и нет недосказанности и вопросов, почему, что и для чего мы делаем то или иное преобразование, трансформацию», — сказал Воробьев.