В Подмосковье жителям разъясняют перевод МКД в БЖЗ

Встречи с жителями одноэтажных многоквартирных домов прошли в муниципалитетах Подмосковья в выходные и праздничные дни. Представители министерства строительного комплекса региона, органов местного самоуправления и БТИ объяснили порядок перевода домов в статус блокированной жилой застройки, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Мероприятия направлены на разъяснение процедуры перевода одноэтажных МКД в статус блокированной жилой застройки. Такая мера должна решить проблему оформления земельных участков, которыми собственники пользуются фактически, но не могут зарегистрировать из-за действующего статуса домов. На придомовой территории жители размещают огороды, гаражи и хозяйственные постройки, однако юридически они могут быть признаны самовольными с риском штрафов или сноса.

После перевода в статус БЖЗ каждый блок получает отдельный вход и автономные коммуникации. Собственники смогут оформить участок под своим домом, узаконить существующие строения и получать разрешения на новое строительство. Кроме того, изменение статуса способствует росту стоимости недвижимости.

Встречи уже состоялись в Бронницах, Воскресенске, Домодедове, Солнечногорске, Черноголовке, Чехове и других муниципалитетах. Жителям напомнили о льготе: при завершении процедуры до 1 сентября 2026 года госпошлина составит 3% от кадастровой стоимости объекта. В муниципалитетах подчеркнули, что регулярные консультации позволяют собственникам получить ответы на вопросы и принять взвешенное решение.

Как ранее сообщал глава региона Андрей Воробьев, в настоящее время жителям региона необходимо объяснять и разъяснять важность реализации программы реновации жилфонда.

«Особенность, нюанс, который я хочу подчеркнуть в этой работе — разговор с людьми, которые живут уже в городе. Объяснение, что и как будет меняться, где и как будет построен дом», — сказал Воробьев.