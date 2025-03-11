В Подмосковье зарегистрировано более 12,3 тыс объектов недвижимости с начала года

За январь–февраль текущего года в Подмосковье зарегистрировано более 12,3 тыс. объектов недвижимости, что на 1,9 тыс. больше, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«В феврале собственники зарегистрировали 6 878 объектов капитального строительства, из них 5 012 — это объекты индивидуального жилищного строительства площадью 758,2 тыс. кв. метров, с налоговым потенциалом 24,7 млн рублей. Всего же с начала года в реестр недвижимости внесли 12387 объектов капитального строительства, в числе которых 9322 объектов ИЖС общей площадью 1,3 млн кв. метров, с налоговым потенциалом 44 млн рублей. Отмечу, что согласно вступившему в силу Федеральному закону, сразу после завершения строительства собственнику жилого дома обязательно должен поставить объект недвижимости на кадастровый учет и обеспечить регистрацию прав на него в едином государственном реестре недвижимости. То есть, построил дом — сразу зарегистрируй», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Глава ведомства также добавил, что такое нововведение направлено прежде всего на своевременное наполнение ЕГРН сведениями. Для граждан это тоже плюс, ведь собственник считается собственником только лишь тогда, когда право зарегистрировано. К тому же, без оформленного права собственности невозможно совершить ни одно юридическое действие с домом — его нельзя ни продать, ни подарить, ни завещать.

Лидерами по количеству зарегистрированных строений с начала года стали следующие округа:

Раменский, где зарегистрировано 960 объектов, из них 771 объект ИЖС площадью 107 тыс. кв. метров с налоговым потенциалом 3,3 млн рублей;

в Дмитровском — 852 объекта, из них 608 ИЖС площадью 83 тыс. кв. метров с налоговым потенциалом 2,4 млн рублей;

в Домодедово зарегистрировали 732 объекта, из них 601 ИЖС, общая площадь которых составляет 41 тыс. кв. метров, с налоговым потенциалом 2,6 млн рублей.

Зарегистрировать объект недвижимости можно в рамках «дачной амнистии». Регистрация объектов недвижимости также позволяет жителям прописаться, провести газ, получить компенсацию при утрате или изъятии, получить налоговый вычет в размере до 260 тыс. рублей, скидки на транспортный налог, а также экономию на электричестве до 30%. Пенсионеры освобождаются от налога на дом.

Подать заявку на регистрацию дома можно в МФЦ или Росреестр напрямую. В области также работает сервис помощи в регистрации — услуга «под ключ» от МОБТИ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.