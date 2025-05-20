В Подмосковье зарегистрировано 26,8 тыс объектов недвижимости с начала года

За первые четыре месяца 2025 года в Подмосковье зарегистрировали более 26,8 тыс. объектов капитального строительства, что на 1 тыс. больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Зарегистрировать права собственности на недвижимость, внеся сведения в единый государственный реестр, — это доказательство принадлежности имущества физическому или юридическому лицу. Только после регистрации права недвижимость считается собственностью владельца, который сможет распоряжаться имуществом по своему усмотрению. И «дачная амнистия» была создана именно для решения проблемы незарегистрированных объектов», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

По словам главы ведомства, в число лидеров по регистрации объектов недвижимости среди муниципалитетов региона вошли следующие округа: Раменский, Дмитровский, Истра, Домодедово, Солнечногорск и Одинцовский.

«Дачная амнистия» распространяется на такие объекты недвижимости, как:

земельный участок под индивидуальное жилое строительство (ИЖС), садоводство, огородничество, дачи и личное подсобное хозяйство;

объекты жилищного строительства: частный дом или коттедж не выше 3 этажей;

садовый дом на участке.

Кроме того, «дачную амнистию» теперь распространили на хозяйственные постройки на участках, а также на дома, рассчитанные на две семьи, жители также могут зарегистрировать капитальные сараи, бани, теплицы, летние кухни, колодцы и другие строения на своей земле.

Оформление строений составляет сейчас три дня, а при подаче через МФЦ — пять рабочих дней. В помощь гражданам БТИ Московской области оказывает такую услугу «под ключ».

«Дачная амнистия» продлена до 1 марта 2031 года. После окончания амнистии любое имущество, построенное на земельных участках без разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию, может быть признано самостроем и снесено по решению суда. А начиная с 1 марта 2025 года, эксплуатация вновь построенной недвижимости без регистрации права будет являться незаконной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.