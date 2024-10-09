В Подмосковье зарегистрировали более 66 тыс объектов недвижимости в 2024 году

Процесс оформления необходимых документов на недвижимость в Подмосковье максимально упрощен (необходимо всего три документа). Ускоренная регистрации в рамках «дачной амнистии» позволяет оформить строения на садовых участках, а также на землях индивидуального жилого строительства и личного подсобного хозяйства за три дня. Tсли подавать через МФЦ, то это займет пять рабочих дней. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

В этом году поставлено на учет 66 276 объектов недвижимости, из них 51 774 — это индивидуальные жилые дома общей площадью 7,2 млн кв. м, налоговый потенциал — 207,2 млн руб.

Лидерами по количеству зарегистрированной недвижимости стали городские округа Раменский, Дмитровский и Истра.

Учитывая социальную значимость и темпы индивидуального жилищного и садового строительства, специалисты Миноблимущества совместно с областным Росреестром, БТИ Московской области проводят активную информационную кампанию. Так, в этом году прошли встречи почти в 30 городских округах Подмосковья в 9,7 тыс. СНТ с охватом порядка 900 тыс. дачников.

Срок проведения «дачной амнистии» президентом РФ Владимиром Путиным продлен до 1 марта 2031 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.