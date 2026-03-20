В Подмосковье запустят нейроинспектора для контроля эскроу-строек

Цифровой механизм «Нейроинспектор 2.0» разрабатывают в Подмосковье для контроля строительства домов с использованием эскроу-счетов. Систему создают Главное управление государственного строительного надзора Московской области совместно с ДОМ.РФ для проверки застройщиков многоквартирных домов и подрядчиков ИЖС, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Новый инструмент предназначен для контроля объектов, которые возводят с использованием эскроу-счетов: многоквартирных домов по договорам долевого участия и индивидуальных жилых домов по договорам строительного подряда.

Решение объединит роботизированные технологии и искусственный интеллект. Программный робот на базе RPA будет работать по алгоритму инспектора: получать данные из Единой информационной системы жилищного строительства, где застройщики обязаны размещать документы.

Искусственный интеллект проверит состав и содержание размещенных материалов и выявит возможные нарушения. По оценке разработчиков, это позволит снизить влияние человеческого фактора, сократить бюджетные расходы за счет отказа от расширения штата и проводить проверки в круглосуточном режиме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что внедрение искусственного интеллекта в работу госуправления важно и помогает экономить ресурсы, время.

«Любая трансформация — это как правило сопротивление. <…> Считаю эту работу по внедрению искусственного интеллекта в госуправление важной. Она позволяет экономить ресурсы, время. Ее нужно продолжать и по другим направлениям», — сказал Воробьев.