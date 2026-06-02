В Подмосковье запустят 3D-печать жилых домов в 2026 году

В Подмосковье подписали соглашение о внедрении и масштабировании 3D-печати в жилищном строительстве. Первый выставочный дом по новой технологии построят в 2026 году в Богородском округе, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Компания СИБУР, министерство строительного комплекса Московской области и «Мосстрой-31» договорились о сотрудничестве в сфере аддитивных технологий. СИБУР будет поставлять специальные марки полистирола для производства строительной смеси, а «Мосстрой-31» совместно с НИУ МГСУ разработала рецептуру 3D-смеси на его основе.

Решение включает два типа составов: для печати несъемной опалубки стен и создания теплоизоляционного слоя внутри нее. Первым этапом станет строительство выставочного дома в коттеджном поселке «Щемиловские усадьбы» в Богородском округе. Объект возведут в 2026 году в 18 км от МКАД.

«Внедрение 3D-технологий имеет большой потенциал для строительной отрасли. Они предполагают высокую автоматизацию процессов и минимизируют зависимость от ручного труда. Тиражирование передового опыта создаст задел для обеспечения жителей Подмосковья и других регионов современным и качественным жильем», — отметил директор дивизиона «Строительство» СИБУР Алексей Сбоев.

В ближайшие пять лет в России планируется построить около 1 млн кв. м жилья с применением аддитивных технологий. По прогнозам НИИ СМиТ НИУ МГСУ, к 2036 году доля напечатанных на 3D-принтере объектов может достичь 10% от общего объема ввода жилья — порядка 15 млн кв. м. Технологию также применяют при строительстве мостов, тоннелей, малых архитектурных форм и социальных объектов.

«Мы запускаем первый проект в Богородском округе и проверим на практике эффективность аддитивных технологий для последующего масштабирования», — подчеркнул министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Генеральный директор «Мосстрой-31» Шота Хабелашвили добавил, что разработанная полистиролбетонная смесь позволяет возводить несущие конструкции без дополнительного утепления и сочетает прочность, малый вес и устойчивость к трещинам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что если раньше традиционно заводы и предприятия на территории Подмосковья строились по 2-3 года, то сейчас инвесторы часто строят эти объекты за 12-18-20 месяцев. Это хороший темп.

В первую очередь такие высокие темпы губернатор связывает с легким процессом оформления документов на строительство под бизнес. В регионе этот процесс максимально оцифрован — все можно сделать онлайн.