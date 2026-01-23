В Подмосковье запустили сервис для получения выписок Роснедр по кадастровому номеру

В информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) Московской области внедрили новый сервис для специалистов ведомств. Теперь они могут заказывать выписки Роснедр по кадастровому номеру земельного участка. Такой документ подтверждает наличие или отсутствие полезных ископаемых и обязателен перед началом проектирования и строительства объектов за пределами населенных пунктов.

Сотрудники центральных исполнительных органов власти используют сервис для предварительного анализа возможности застройки территорий и реализации инвестиционных проектов. Мособлархитектура совместно с ГБУ «Геоцифра» и Росгеолфондом обеспечила интеграцию ИСОГД с порталом Единого фонда геологической информации (ЕФГИ).

Ранее выписку Роснедр можно было получить только на портале ЕФГИ, указав координаты угловых точек участка. Однако системы координат в ЕГРН и ЕФГИ различаются, что создавало сложности при пересчете данных. Новый сервис автоматически конвертирует координаты по кадастровому номеру и отправляет заявку на федеральный портал. Выписка поступает в течение 30 минут.

На первом этапе сервис доступен профильным пользователям ИСОГД в рамках межведомственного взаимодействия. Ведется работа по внедрению второго этапа — проактивной выдачи выписок при предоставлении градостроительного плана земельного участка, чтобы заявителям не приходилось оформлять документы самостоятельно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.