Жители и организации Подмосковья теперь могут заказать акт обследования недвижимости БТИ на региональном портале. Срок подготовки документа сократили с 15 до 10 рабочих дней, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На региональном портале Подмосковья стала доступна услуга Московского областного бюро технической инвентаризации (БТИ) «Акт обследования объекта недвижимости». Подать заявление могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Документ необходим, например, при продаже участка, на котором раньше находился дом, аварийное сооружение или недострой, уже прекративший существование. Акт позволит Росреестру обновить сведения в Едином государственном реестре недвижимости, а собственнику — снять объект с кадастрового учета.

В заявлении нужно указать данные о кадастровом учете, кадастровый номер, адрес и степень сохранности объекта, а также отметить, нужен ли результат на бумаге. Умный сервис автоматически рассчитает итоговую стоимость работы специалистов БТИ.

После подачи заявления с заявителем свяжутся для согласования даты обследования. Акт подготовят в течение 10 рабочих дней после выезда кадастрового инженера на место и направят в личный кабинет на региональном портале. Ранее срок подготовки составлял 15 рабочих дней.

12+

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.