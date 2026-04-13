В Подмосковье закрыли 51 нелегальный шиномонтаж в I квартале

В Московской области за первые три месяца 2026 года прекратили работу 51 незаконного пункта шиномонтажа, размещенного на участках с нецелевым использованием. Проверки провели в рамках муниципального земельного контроля, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В регионе продолжается работа по выявлению автосервисов, нарушающих требования земельного законодательства. Собственники обязаны либо изменить вид разрешенного использования участка, либо прекратить незаконную предпринимательскую деятельность.

«За десять месяцев нашей работы в регионе выявлено 505 случаев нарушений правил землепользования, из которых 75 автосервисов уже закрыты, 16 из них в этом году. Часть предпринимателей предпочитает легализовать свой бизнес: за три месяца текущего года 35 шиномонтажей привели ВРИ в соответствие с законом, а всего с начала кампании легализовано уже 83 объекта», — сообщил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

В Ступине владелец шиномонтажа после предписания изменил вид разрешенного использования участка на «Склад, объекты дорожного сервиса». Ранее земля предназначалась для размещения промышленных и коммунально-складских предприятий III класса опасности и ниже. После взаимодействия с Центром кадастровой оценки деятельность привели в соответствие с законодательством.

Больше всего нелегальных шиномонтажей в первом квартале закрыли в Солнечногорске, Щелкове и Ступине — по пять объектов. По числу легализованных мастерских лидируют Щелково, Орехово-Зуево и Балашиха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.