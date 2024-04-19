В Подмосковье заканчивают возведение корпусов центра для слепоглухих инвалидов

На улице Пограничная в Сергиевом Посаде завершается строительство новых корпусов социально-реабилитационного центра для постинтернатного сопровождения молодых слепоглухих инвалидов. Строительная готовность объекта составила более 85,5%. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

«На площадке задействовано 224 рабочих и 8 единиц спецтехники. Выполняются отделочные работы, облицовка из плитки, монтаж инженерных сетей (электрика, слаботочка, вентиляция и кондиционирование, отопление, водопровод и канализация), монтаж дверных блоков, устройство фасадов. Подрядчик ведет работы по благоустройству территории. Общая строительная готовность составляет более 85,5%», — уточняется в сообщении.

На площади 3,9 га разместится комплекс зданий общей площадью более 17 тыс. кв. метров. Здесь разместятся двухэтажные жилые блоки со столовой на 100 мест, блок учебно-производственных помещений и мастерских, блок спортивных помещений — тренажерной и бассейна, блок культурно-массовых мероприятий с актовым залом, кинопроекционной, помещениями для занятий творчеством, медицинский и реабилитационный блоки, хозяйственно-бытовой блок, а также блок для временного проживания волонтеров и сопровождающих лиц.

Социально-реабилитационный центр постинтернатного сопровождения для молодых слепоглухих инвалидов предназначен для проживания и профессионального обучения инвалидов по зрению, слуху и слепоглухие (старше 18 лет). Основной задачей реализации проекта является создание оптимальных условий для социализации молодых людей в обществе, помощь в профессиональном самоопределении в соответствии с возможностями здоровья.

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на III квартал 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.