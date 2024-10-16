сегодня в 12:03

В Подмосковье за сентябрь поставили на кадастровый учет 11 многоквартирных домов

За сентябрь 2024 года управлением Росреестра по Московской области в оперативные сроки на государственный кадастровый учет поставлено 11 МКД на 3 386 квартир площадью более 330 тыс. кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Московская область продолжает застраиваться в рамках реализации проекта комплексного развития территорий жилой застройки, что является важным показателем роста экономики региона и эффективности реформ, направленных на упрощение и ускорение процедур постановки на кадастровый учет объектов недвижимости обеспечивая и улучшая жилищные условия граждан.

Новые дома введены в эксплуатацию и прошли процедуру постановки на государственный кадастровый учет в следующих городских округах Московской области:

Одинцовский округ — 3 МКД в ЖК «Одинцово — 1» на 1 189 квартир общей площадью более 106 тыс. кв. м;

Наро-Фоминский округ — 2 МКД в ЖК «Парк Апрель» на 252 квартиры общей площадью более 16 тыс. кв. м;

Красногорск — 1 МКД в ЖК «Квартал Сабурово» на 113 квартир общей площадью около 10 тыс. кв. м;

Ленинский округ — 1 МКД в ЖК «Видный Берег 2.0» на 303 квартиры общей площадью около 90 тыс. кв. м;

Подольск — 1 МКД в ЖК «Плещеево» на 84 квартиры общей площадью более 6 тыс. кв. м;

Реутов — 1 МКД в ЖК «Самоцветы Мира» на 231 квартиру общей площадью около 17 тыс. кв. м;

Химки — 1 МКД в ЖК «Пятницкие Луга» на 926 квартир общей площадью более 65 тыс. кв. м;

Лобня — 1 МКД в ЖК «Лобня Сити» на 288 квартир общей площадью около 19 тыс. кв. м.

Общая площадь поставленного на государственный кадастровый учет жилого фонда в сентябре 2024 года позволит обеспечить жильем более 3,5 тыс. семей на территории Московской области.

«Одной из приоритетных задач управления является обеспечение постановки на государственный кадастровый учет социально-значимых объектов недвижимости, в том числе многоквартирных домов для улучшения жилищных условий населения на территории Московской области. Учетно-регистрационные действия в отношении объектов социальной инфраструктуры находятся на особом контроле», — отметила начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Елена Шейкина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.