В Подмосковье за полгода ликвидировали 89 нелегальных площадок хранения морских контейнеров

В Московской области за последние шесть месяцев выявили и устранили 89 незаконных площадок хранения морских контейнеров в 25 муниципалитетах, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В 2025 году в Подмосковье усилили контроль за использованием земель для размещения морских контейнеров. С июля действует новое регулирование, разрешающее установку контейнеров только при соблюдении экологических, инфраструктурных и безопасностных стандартов.

Проверки проводят министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с муниципальными земельными инспекторами. За полгода специалисты выявили 313 участков с контейнерами, из которых 126 использовались незаконно. В результате нарушений удалось устранить на 89 площадках в 25 округах региона: на 68 площадках прекратили несанкционированную деятельность, на 21 участке изменили вид разрешенного использования земли.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил, что контроль за размещением контейнеров помогает защищать интересы жителей и улучшать состояние земель. Среди наиболее активных округов названы Люберцы, Ленинский, Красногорск, Подольск, Дмитровский и Домодедово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.