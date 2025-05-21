В Подмосковье за неделю рекордной ценой лота на торгах стала сумма в 11 млн руб

С 12 по 16 мая комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с региональным центром торгов проведено 95 аукционов по земельно-имущественным торгам. Самая высокая финальная цена была зафиксирована на аукционе по аренде участка для индивидуального жилищного строительства в городском округе Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Одним из эффективно реализованных стал аукцион по аренде земельного участка площадью 10,9 соток для индивидуального жилищного строительства. Данный объект расположен в городском округе Домодедово, в деревне Овчинки. Стартовая цена ежегодной арендной платы начиналась от 1 722 537,9 рублей в год. В аукционе приняло участие 7 претендентов. В ходе торгов итоговый размер годовой аренды увеличился 6,5 раз и составил 11 179 269,69 рублей в год. После заключения договора аренды земельного участка посредством проведения аукциона возможен выкуп земельного участка, при условии строительства и регистрации жилого дома, пригодного для круглогодичного проживания.

Найти участок или помещение в Московской области можно на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ. Здесь пользователям предоставляется возможность выбрать участки по расположению, площади, цене, формату приобретения: аренда или продажа, а также построить маршрут от понравившегося участка до ближайшей аптеки, магазина, салона красоты или кинотеатра.

Также в Telegram-канале Комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тысяч земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на едином портале торгов.