В Подмосковье за неделю расселили 115 человек из аварийных домов

В городских округах Сергиево-Посадский и Щелково за прошедшую неделю переселили 115 человек из 53 аварийных квартир общей площадью 2 378,8 кв. м. Жителям выплатили выкупную стоимость или предоставили жилье в новостройках в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В регионе продолжается строительство жилья для переселенцев. В 2025 году дома для жителей аварийных зданий ввели в эксплуатацию в Жуковском, Луховицах и Подольске. В настоящее время работы продолжаются в Коломне, Ступине, Талдоме и Шатуре.

В Шатуре на улице Спортивной строят два девятиэтажных корпуса на 273 квартиры. В новые дома планируют переселить более 620 человек. Для жителей предусмотрены одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры, а также парковки, зоны отдыха и площадки для занятий спортом и активных игр.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.