В Подмосковье за неделю переселили 69 человек из аварийного жилья

В городских округах Домодедово и Королев за минувшую неделю 69 человек переселили из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Домодедово и Королеве 69 жителей переселили из 29 аварийных помещений общей площадью 874,45 квадратных метров. Людям предоставили квартиры в новостройках, выплатили выкупную стоимость или приобрели жилье на вторичном рынке.

В регионе продолжается строительство новых домов для переселения граждан. В частности, в Талдомском городском округе, севернее микрорайона Юбилейный, рабочие ведут кладку наружных стен, монтируют опалубку, устанавливают оконные блоки, выполняют кровельные работы и прокладывают инженерные сети. В этот дом планируют переселить 202 человека из 74 аварийных помещений.

Завершить строительство планируется в четвертом квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году планируется расселить из аварийного жилья более 10 тысяч жителей в том числе с помощью жилищных сертификатов.

«Напомню, завершить расселение фонда, признанного аварийным до 2017 года, мы планировали до 31 августа 2025 года», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.