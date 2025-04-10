В Подмосковье за неделю опубликовали более 10 соцзначимых закупок

С 31 марта по 4 апреля комитетом по конкурентной политике Московской области в единой информационной системе и на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовано 14 закупок. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Так, например, в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» планируется строительство подъезда к базе отдыха в городском округе Мытищи Московской области.

В городском округе Кашира запланирована реконструкция тепловых сетей, а в городском округе Подольск — капитальный ремонт водовода питьевой воды вблизи деревни Лучинское. Работы в рамках данных закупок будут выполняться по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

В рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в Коломне предстоит реконструкция здания МБОУ СОШ № 14 со строительством пристройки на 400 мест, в селе Новопетровское муниципального округа Истра будет реконструкция здания МОУ Новопетровская СОШ со строительством пристройки на 300 мест, в городском округе Шатура — капитальный ремонт дома культуры, а в Раменском муниципальном округе и в городском округе Коломна Московской области планируется капитальный ремонт больниц.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в Электронном магазине Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.