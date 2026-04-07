В Подмосковье за I квартал зарегистрировали почти 15 тыс объектов

В Московской области в первом квартале 2026 года зарегистрировали 14 984 объекта капитального строительства, из них 10 129 индивидуальных жилых домов общей площадью 1,4 млн кв. м. Прирост обеспечил налоговый потенциал в 60,3 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Регистрация недвижимости позволяет защитить имущественные права граждан и вовлечь объекты в легальный оборот. Это способствует росту налоговой базы и повышает прозрачность рынка. По данным ведомства, с начала года в регионе также провели натурное и камеральное обследование 136 тыс. земельных участков и составили 18 354 акта по фактам выявления незарегистрированных построек.

«Регистрация недвижимости — это не просто обязанность, но и гарантия собственности. Незарегистрированные дома могут быть признаны самовольными постройками, что грозит их сносом. Кроме того, если объект не поставлен на учет, кадастровая стоимость земельного участка будет пересмотрена в сторону увеличения», — подчеркнул глава ведомства Тихон Фирсов.

В Подмосковье продолжает действовать упрощенный порядок оформления прав в рамках «дачной амнистии». Он позволяет без лишних процедур зарегистрировать жилые и садовые дома на участках для садоводства, ИЖС и личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов. Регистрации подлежат и другие капитальные строения с фундаментом.

Наибольший вклад в легализацию внесли муниципалитеты Истра, Раменский и Дмитровский. В Истре зарегистрировали 1 157 объектов, в Раменском — 1 053, в Дмитровском — 862. Существенную часть составили дома ИЖС, что обеспечило дополнительный налоговый потенциал для местных бюджетов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.