В Подмосковье выставили на торги 362 га изъятой сельхозземли

Земельные участки сельхозназначения общей площадью 362,5 га, изъятые у недобросовестных правообладателей, выставили на торги в апреле в пяти округах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

На торги выставлены 13 участков площадью от 2 до 190 га в Богородском, Коломне, Орехово-Зуевском, Егорьевске и Серпухове. Земля размещена на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ комитета по конкурентной политике для поиска новых правообладателей.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил, что участки должны вовлечь в хозяйственный оборот и использовать по назначению.

«Участки областной земли площадью от 2 до 190 га выставлены для продажи на едином портале торгов Московской области для поиска новых правообладателей, которые смогут заботиться и использовать данный ценный ресурс по назначению», — отметил Фирсов.

Первые торги пройдут 8 апреля за участок 47,9 га возле деревни Исаково Богородского округа. 15 апреля состоятся аукционы по шести участкам площадью от 2,02 до 2,14 га в Озерах рядом с деревней Доношово в Коломне.

16 апреля на торги выставят еще два участка по 2 га вблизи Доношово, два участка восточнее деревни Запрудино в Орехово-Зуевском округе площадью 78,9 и 189,8 га, а также участки 19,2 га в Егорьевске и 9,51 га в Серпухове.

Все земли изъяты по решению суда за длительное неиспользование. Они заросли кустарниками, сорной травой и молодыми деревьями. До обращения в суд собственникам выдавали предписания об устранении нарушений. Если требования не исполнялись, материалы передавали в Россельхознадзор и далее в суд для изъятия и последующей продажи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.