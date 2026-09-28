В Подмосковье выставили на торги 222 земельных и имущественных объекта

На минувшей неделе в Подмосковье на земельно-имущественные торги выставили 222 объекта. Больше всего лотов предложили в Волоколамском, Дмитровском округах и Ступине, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

На минувшей неделе комитет по конкурентной политике Московской области выставил на земельно-имущественные торги 222 объекта. Больше всего лотов предложили в Волоколамском, Дмитровском округах и Ступине. Сейчас в этих округах идет прием заявок более чем на 35, 200 и 185 лотов соответственно.

Один из объектов — участок для индивидуального жилищного строительства площадью 12 соток в деревне Солодово Волоколамского округа. Его начальная цена — 522 076,23 руб. Поблизости находятся река с пляжами и лес, где можно собирать грибы. В пешей доступности есть остановка транспорта, следующего до автостанции «Руза».

С начала 2026 года победителям аукционов передали в аренду 82 земельных участка в Волоколамском округе, 115 — в Дмитровском и 114 — в Ступине. В собственность передали 52, 124 и 124 участка соответственно.

Изучить объекты и выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ. Канал комитета в мессенджере МАКС — «КонкурентИИм: торги и закупки Подмосковья». Там публикуют подборки лотов, сведения о покупке и аренде земли и имущества, а также инструкции по участию в аукционах и выкупу арендованного участка.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.