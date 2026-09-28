В Подмосковье выставили на торги 222 объекта недвижимости и участка

Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 222 объекта с 21 по 25 сентября 2026 года. Среди них земельные участки, здания и помещения, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

С 21 по 25 сентября 2026 года в Подмосковье на торги выставили 222 объекта: 102 земельных участка в аренду, 94 — на продажу, девять зданий с участками на продажу и одно — в аренду. Также доступны пять нежилых помещений на продажу, восемь — в аренду, объект для водопользования и два объекта для недропользования.

Участки для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства подходят для возведения частного дома. В деревне Николо-Тители городского округа Ступино сдают в аренду участок площадью 10 соток для ведения личного подсобного хозяйства. Срок аренды — 20 лет, начальная цена — 34 765,71 руб. в год. В деревне Поздняково Дмитровского муниципального округа продают участок площадью почти 12 соток для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена — 696 998,16 руб.

Для бизнеса в Дмитровском округе сдают в аренду участок площадью 50 соток под коммерческую деятельность. В Ступине продают здание с участком для тех же целей.

Побеждает участник аукциона, предложивший самую высокую цену. Выбрать объект можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. Торги проходят в электронной форме. Для участия нужна усиленная квалифицированная электронная подпись, которую можно получить в аккредитованном удостоверяющем центре.

Обзоры законодательства по 44-ФЗ, 223-ФЗ и ЗИТ, а также пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах размещены на странице комитета в МАКС.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.