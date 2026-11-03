Фото - © Здание с земельным участком на торгах в Подмосковье/Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

В Подмосковье выставили на торги 199 объектов за неделю

Земельные участки, здания и помещения — всего 199 объектов — выставили на торги в Подмосковье с 26 по 30 октября 2026 года, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 199 объектов. В аренду предлагают 80 земельных участков, здание с земельным участком, лесной участок и два нежилых помещения. На продажу — 98 земельных участков, 10 зданий с земельными участками и семь нежилых помещений.

Участки для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства подходят для возведения частного дома. В деревне Юрово Раменского муниципального округа сдается в аренду участок для индивидуального жилищного строительства площадью 10 соток. Начальная плата — 220 тыс. руб. в год. В селе Чернышово городского округа Ступино продается участок того же назначения площадью 7,34 сотки. Начальная цена — 399 795,12 руб.

Для бизнеса в Ступине выставлены на продажу два здания с земельным участком. Также предлагается аренда земельного участка для коммерческой деятельности.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. Все торги в регионе проходят в электронной форме. Для участия необходима усиленная квалифицированная электронная подпись, которую можно получить в любом аккредитованном удостоверяющем центре.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья доступны на странице комитета в мессенджере МАКС.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.