В Подмосковье выписку из реестра собственности можно получить за 24 часа

В Подмосковье выписку из реестра собственности можно получить за 24 часа, передает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Услуга бесплатная, предоставляется «по кнопке» за 24 часа, при этом заполнить нужно всего одно лишь онлайн-заявление.

С помощью выписки граждане или организации могут узнать о наличии или отсутствии недвижимого, движимого имущества и земельных участках в реестре имущества, находящегося в областной или муниципальной собственности.

Комплексная услуга «Выписка из реестра собственности» доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Земля и стройка» — «Имущественные отношения» по ссылке.

Какую можно получить информацию:

— о зданиях, сооружениях, жилых и нежилых помещениях

— земельных участках

— объектах, закрепленных за предприятиями на праве хозяйственного ведения

— объектах, закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления

Кто может воспользоваться услугой?

— физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели либо их уполномоченные представители, обратившиеся на РПГУ с запросом о предоставлении государственной услуги.

КПоложительными результатами оказания услуги являются: выписка из реестра имущества или уведомление об отсутствии информации в реестре имущества.

Результат рассмотрения заявитель получает в личном кабинете на сайте регионального портала госуслуг (РПГУ) в электронном виде, распечатанную копию документа можно получить в МФЦ.

Важно отметить, что выписка носит информационный характер и не заменяет выписку из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.