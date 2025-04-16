В Подмосковье выявляют правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

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На территории Московской области управлением Росреестра по Московской области совместно с органами государственной власти и местного самоуправления проводятся мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Наполнение ЕГРН сведениями о ранее учтенных объектов недвижимости является одной из приоритетных задач ведомства, которая реализуется в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных».

Общее количество выявленных записей без правообладателей на территории Московской области составляет 796 892.

В целях обеспечения актуальности и достоверности единого государственного реестра недвижимости управление Росреестра по Московской области проводит регулярные выездные рабочие совещания с представителями органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам реализации Федерального Закона № 518—ФЗ.

В настоящее время на территории региона рабочие встречи проведены в следующих городских округах: Коломна, Зарайск, Серебряно-Прудский, Лыткарино, Шатура, Егорьевск, Луховицы, Кашира, Ступино, Жуковский, Бронницы, Раменское, Электросталь, Наро — Фоминск, Солнечногорск, Химки, Павловский Посад, Орехово-Зуево, Ленинский, Красногорск, Домодедово, Богородский и Черноголовка.

На территории Московской области количество зарегистрированных прав по состоянию на 1 апреля 2025 года составило 80 519, проанализировано 522 364. Из них около 95 тысяч ранее учтенных объектов вовлечено в экономический оборот.

Наибольшую активность в данном направлении проявляют следующие муниципалитеты региона: городские округа Клин, Лосино-Петровский, Черноголовка и Электросталь.

Совместная работа управления и правительства Московской области по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости ведется на постоянной основе.

«Наличие в ЕГРН зарегистрированных прав граждан способствует защите их прав и имущественных интересов, а также позволяет наполнить ЕГРН необходимыми сведениями. Ключевым моментом при создании НСПД является наполнение ЕГРН полными и точными данными. От этого зависит качество оказания государственных услуг Росреестра и создание цифровых сервисов», — отметил и. о. заместителя руководителя управления Росреестра по Московской области Андрей Таланов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.